شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس، الموافق 27 أغسطس/آب 2020 وهي كالتالي:

البيضاء.. مصرع 15 حوثياً في كمين محكم نصبته القوات الحكومية في قانية https://www.elyamnelaraby.com/497537/ إب.. مقتل وإصابة 5 أشخاص في كمين مسلح بمديرية المخادر https://www.elyamnelaraby.com/497538/ مصرع حوثيين وتدمير آليات لهم شرق عاصمة الجوف https://www.elyamnelaraby.com/497543/ جباري: قواتنا المسلحة في محور الضالع العسكري تجدد عهدها للزبيدي https://www.elyamnelaraby.com/497542/ Advertisements تعرف على أسعار الأسماك في بحر المكلا https://www.elyamnelaraby.com/497545/ بيان مهم من قيادة محور تعز بشأن حملة القبض على متهمي قتل الجبزي والسعدي https://www.elyamnelaraby.com/497549/ احتلال مليشيات الإخوان لمدارس تعز يعيق تدشين العام الدراسي الجديد https://www.elyamnelaraby.com/497558/ وسط حضور كبير.. وصول محافظ عدن قادما من السعودية https://www.elyamnelaraby.com/497562/ البحسني يعزي في وفاة نائب مدير المؤسسة الاقتصادية سعيد عبدالله باوزير https://www.elyamnelaraby.com/497568/ محلل سياسي يكشف لــ"الخليج 365" أهداف تركيا وإيران .. وآخر تطورات الأزمة في بلادنا (حوار)https://www.elyamnelaraby.com/497529

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.