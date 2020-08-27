شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو ..شاهد ردة فعل "سلطان عمان" أثناء قيام نجله بحلف اليمين أمامه ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لاقى مقطع فيديو تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله لحظة قيام ذي يزن، نجل السلطان العماني هيثم بن طارق، بأداء اليمين أمام والده كوزير للشباب. وابتسم السلطان الوالد مبتهجا ومفتخرا بولده. Advertisements وتفاعل العديد من النشطاء العمانيين مع ابتسامة السلطان العفوية أثناء حلف نجله اليمين أمامه، متمنين "دوام الخير والعافية لخدمة ورفعة الوطن". وأدى عدد من الوزراء والمسؤولين في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، قسم اليمين أمام السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد.

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