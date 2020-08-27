شكرا لبحثكم عن خبر من أرشيف الرئيس .. تسريب صورة نادرة تجمع علي عبدالله صالح وعبدالله عبدالعالم وآخرين ( الأسماء ) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تداول ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي صورة مسربة تجمع الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح وعدد من قيادات اليمن في النصف الثاني من القرن الماضي .
وتظهر الصورة التي تحصل عليها أخبار العرب كل من :
من الشمال / محسن سريع / عبدالله حزورة / علي عبدالله صالح / عبدالله البشيري / احمد رازح / عبدالله عبدالعالم / يحيئ محب ..
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