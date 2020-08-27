شكرا لبحثكم عن خبر صورة .. لملس يعود إلى عدن بعد نحو شهر من تعيينه محافظا للعاصمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل الى مطار العاصمة عدن قبل قليل محافظ عدن احمد حامد لملس قادما من العاصمة السعودية الرياض التي زارها مؤخؤا لاداء اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي. ويعود لملس إلى عدن بعد نحو شهر على صدور قرار تعيينه محافظا لعدن وتستقبله عديد الملفات المعقدة على طاولة مكتبه اهمها الخدمات والامن والمرتبات والعلم الظراسي الجديد.

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