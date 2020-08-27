اكشتاف مادة غذائية رخيصة الثمن ومتوفرة في الأسواق تخفض الكوليسترول وتنظف الكبد من السموم

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يزيد بن سلمان - شبوة -
ينصح خبراء التغذية في العالم بتناول البنجر (الشوندر) للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين عمل الجهاز الهضمي.
ينصح خبراء التغذية في العالم بتناول البنجر (الشوندر) للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين عمل الجهاز الهضمي.م. والبنجر الموسمي، غني بفيتامينات A و C ومركبات الثيامين والنياسين وعناصر الحديد والكالسيوم والفوسفور والبروتينات.
وعلاوة على هذا، تحتوي 100 غرام من البنجر على 128 ملغم من القلويات، و16 ملغم من المنشطات العشبية، و6 ملغم من الفلافونويد، و115 ملغم من التربينويدات، و3 ملغم من الصابونين Saponin (مادة شبه قلوية)، و11 ملغم من بيتا كاروتين.
وبفضل هذه التركيبة، يحمي البنجر بفعالية أعضاء الجسم الداخلية من الالتهابات وينظم مستوى ضغط الدم. كما أن البنجر الموسمي يعزز عملية تنظيف الكبد الطبيعية من السموم، ويحفظ مستوى الكوليسترول في الدم ويحسن عمل الأمعاء، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية. بحسب الخبراء.
لذلك ينصح خبراء التغذية بتناول البنجر نيئا أو مشويا. ولكن على الذين يعانون من مرض السكري، استشارة الطبيب قبل إضافته إلى نظامهم الغذائي.
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