شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وسط حضور كبير.. وصول محافظ عدن قادما من السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل الى مدينة عدن، محافظ عدن الجديد احمد حامد لملس قادما من العاصمة السعودية الرياض.



وذكرت مصادر محلية، أن المحافظ لمس وصل على متن طائرة سعودية خاصة برفقة عدد من اعضاء مكتبه.

وكان في استقبال لملس عدد من اعضاء قيادة السلطة المحلية بعدن وحضور جماهيري كبير.

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