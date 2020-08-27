احتلال مليشيات الإخوان لمدارس تعز يعيق تدشين العام الدراسي الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

تعز - الخليج 365

أكدت مصادر تربوية في مدينة تعز استمرار مليشيات الاخوان في احتلال العشرات من المدارس الحكومية في المدينة.



وقالت المصادر بان احتلال مليشيات الاخوان للمدارس الحكومية للعام الخامس على التوالي يعيق تدشين العام الدراسي الجديد.

المصادر أوضحت بان الألوية المحور الخاضعة لسيطرة الاخوان لا تزال ترفض اخلاء عدد من المدراس الحكومية التي تحتلها من بينها مدارس للبنات.

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مشيرة الى ان هناك مدارس حكومية لا تزال محتلة بالكامل بيد مليشيات الاخوان وحشدهم المسلح وقوات المحور وبعضها محتلة جزئيا وتتقاسمها مع الطلاب والطالبات.

وقالت المصادر بان الوية المحور ومليشيات الاخوان تتخذ من بعض المدارس مقارا لها ، والبعض سكنا لأفرادها او مطبخا لهم.

المصادر اضافت بان ذلك يأتي بالتواطؤ من مدير إدارة التربية بالمحافظة عبدالواسع شداد الذي يعد من قيادات جماعة الاخوان.

لافتة الى ان شداد سبق وان وجه عدد من مدراء المدارس الحكومية بتحويلها الى مقرات تدريب لمليشيات الاخوان التي يقودها حمود سعيد المخلافي المقيم في تركيا وبتمويل من دولة قطر ، تضاف هذه المدارس لعدد كانت قد استولت عليها مليشيات الاخوان ومحورها ورفضت الخروج منها منذ ستة اعوام