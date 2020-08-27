بيان مهم من قيادة محور تعز بشأن حملة القبض على متهمي قتل الجبزي والسعدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

تعز - الخليج 365

أكدت قيادة محور تعز، أن التوجيهات صدرت بالتنسبق مع الأجهزة الامنية لضبط بقية المتهمين بقتل أصيل عبدالحكيم الجبزي ومحفوظ السعدي.

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وتابعت "ولكن الحملة قامت ببعض الاجراءات خارج اطار المهمة الموكلة إليها وعليه فقد وجهت قيادة المحور بالتحقيق في ذلك وإتخاذ الاجراءات العسكرية ضد المتسببين والتوجيه بتسليم الاسلحة والاليات التي تم تحريزها لقائد اللواء 35 والتنسيق مع الأجهزة الامنية بسرعة القاء القبض على بقية المتهمين في حادثتي القتل".

وأضافت "كما تم التوجيه بسحب أطقم الشرطة العسكرية الى مقرها وتكليف قوات الامن باستكمال مهمة القبض على بقية المتهمين".