شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع حوثيين وتدمير آليات لهم شرق عاصمة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دمر طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، آليات حوثية شرق عاصمة الجوف، شمال شرق اليمن.



وأوضحت مصادر عسكرية، أن طيران التحالف دمّر 3 أطقم تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة النضود شرقي حزم الجوف.

وأفادت، بمصرع جميع من كانوا على متنها.

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