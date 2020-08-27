شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جباري: قواتنا المسلحة في محور الضالع العسكري تجدد عهدها للزبيدي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020 الضالع - الخليج 365 جدد المتحدث الرسمي لجبهات محور الضالع فؤاد قائد جباري، العهد للرئيس القائد عيدروس الزبيدي.

Advertisements وقال جباري في تصريح صحفي، إن ”قواتنا المسلحة في محور الضالع العسكري تجدد عهدها للرئيس القائد عيدروس الزبيدي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية". وتابع "وتؤكد التزامها في تنفيذ توجيهات قيادة المجلس الإنتقالي، وتعلن رفع أعلى درجات جاهزيتها القتالية واستعدادها التام لمواجهة كل التحديات.“

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