إب.. مقتل وإصابة 5 أشخاص في كمين مسلح بمديرية المخادر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

إب - الخليج 365

لقي أربعة أشخاص، مصرعهم، وأصيب أخر، بكمين مسلح نصبه مسلحون قبليون بإحدى مناطق مديرية المخادر شمال محافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمينة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.



وقالت مصادر محلية إن كمينا، نصبه مسلحون، في منطقة مفرق حبيش شمال مدينة إب، لعدد من أبناء أسرة بيت الدغريري، على خلفية صراع أسري، تغذيه مليشيا الحوثي .

وأضافت المصادر، أن الكمين المسلح أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة خامس، في الوقت الذي لاذ الجناة بالفرار.

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وبحسب المصادر، فإن الجناة يعتقد أنهم ينتمون لأسرة "بيت معوضة، حيث شهدت أسرتي بيت الدغرير وبيت معوضة في مديرية المخادر، شمال محافظة إب قبل أشهر مواجهات واشتباكات خلفت قتلى وجرحى من الطرفين.

المصادر أكدت أن القتلى هم: "عبده محمد الدغرير، ومصلح محمد الدغرير، ودرغام مجاهد الدغرير، ونصيب الهردي".

وتشهد مديرية المخادر، فلتان أمني زادت معه حدة الجرائم والقتل بالمديرية، وذلك في ظل قضايا الصراع التي تغذيها المليشيا بين أبناء القبائل في المديرية وبقية مديريات بالمحافظة.

وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من مقتل وإصابة خمسة مواطنين بحوادث أمنية متفرقة بعدد من البلدات والمناطق بعدة مديريات من مديريات محافظة إب.