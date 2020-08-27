رنا الحطيبي تناقش رسالة الماجستير بقسم الصحافة والاعلام جامعة عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - تنعقد في القاعة رقم 2بقسم الصحافة والاعلام"كلية الاداب جامعة عدن" يوم السبت الموافق 29أغسطس 2020 جلسة المناقشة العلنية لرسالة الماجستير المقدمة من الباحثة رنا احمد سالم الحطيبي والتي بعنـــوان :" الإعلام المسموع ودوره في تنمية المجتمعات المحلية "دراسة تحليلية اذاعة عدن" نموذجاً" وتعد الحطيبي من خريجي قسم الصحافة والاعلام بكلية الاداب جامعة عدن تخصص"اذاعة وتلفزيون" ، وتعمل رنا الحطيبي ضمن هيئة التدريس في الكلية منذ تخرجها عام ٢٠٠٨. وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من: Advertisements الاشراف أ.د محمد عبده هادي استاذ الاعلام بجامعة عدن مناقش خارجي د. وجدي باوزير من جامعة حضرموت مناقش داخلي د. علي باقطيان من جامعة عدن رئيس شعبة الاذاعة بقسم الصحافة والاعلام بكلية الاداب جامعة عدن. وتعتبر الرسالة هي الأولى بعد استئناف العام الدراسي عقب جائحة كرورنا والتي ستشهد بروتوكلا صحياً وإجراءات احترازية.

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