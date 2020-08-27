شكرا لبحثكم عن خبر قرارسعودي مفاجئ بشأن العلم الوطني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في المملكة العربية السعودية عاصمة الديانة الاسلامية وبلاد الحرمين الشريفين صدر توجيه ملكي عاجل في المملكة ،اليوم الأربعاء، بشأن رفع العلم في البلاد، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "عاجل" أن الأمير خالد الفيصل، مستشار الملك سلمان، أمير منطقة مكة المكرمة، وجه كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص بضرورة رفع العلم السعودي على مبانيها طوال أيام الأسبوع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "قرار أمير مكة المكرمة جاء بعد رصده وملاحظته عدم التزام بعض القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والأهلي برفع العلم السعودي على مبانيها"، لافتة إلى أن عدم رفع علم البلاد "يعد مخالفًا للمادة الثالثة من نظام العلم السعودي".

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وأشارت الصحيفة إلى أن التوجيه الصادر من "الفيصل" بخصوص رفع العلم السعودي، سيتم رصد ومتابعة تنفيذه من قبل الجهات المعنية، طبقًا لما هو وارد في النظام.

وتنص المادة الثالثة من نظام العلم في السعودية أنه "يُرفع العَلَم الوطني داخل المملكة ما بين شروق الشمس وغروبِها في أيام الجُمع والأعياد على جميع مباني الحُكومة والمؤسسات العامة".

كما ورد في المادة الثالثة عشرة من النظام أنه "لا يجوز تنكيس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بجلالة الملك أو أي عَلَم سعوديّ آخر يحمل الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) أو آية قُرآنية".