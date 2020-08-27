شكرا لبحثكم عن خبر قائد عسكري جنوبي يصل مأرب على رأس قوة عسكرية ضخمة للقتال ضد الحوثيين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر ميدانية أن تعزيزات عسكرية وصلت جبهات مأرب مساندة لقوات القبائل ضد الحوثي على أطراف المحافظة.
المصادر أ ضحت أن التعزيزات ضمت قبائل من محافظة شبوة ، وجنود من محور بيحان الذي يقوده اللواء مفرح بحيبح .
وأكدت المصادر أن التعزيزات انخرطت في صفوف القبائل في مواجهة المليشيات الإنقلابية المدعومة ايرانيا ، في مختلف جبهات مأرب
وتكبدت المليشيات للحوثية خسائر فادحة خلال المعارك الدائرة هناك ، بعد الاشتباكات المتواصلة مع قوات القبائل مسنودين بجنود الجيش الوطني .
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