شكرا لبحثكم عن خبر قائد عسكري جنوبي يصل مأرب على رأس قوة عسكرية ضخمة للقتال ضد الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر ميدانية أن تعزيزات عسكرية وصلت جبهات مأرب مساندة لقوات القبائل ضد الحوثي على أطراف المحافظة.

المصادر أ ضحت أن التعزيزات ضمت قبائل من محافظة شبوة ، وجنود من محور بيحان الذي يقوده اللواء مفرح بحيبح .

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وأكدت المصادر أن التعزيزات انخرطت في صفوف القبائل في مواجهة المليشيات الإنقلابية المدعومة ايرانيا ، في مختلف جبهات مأرب

وتكبدت المليشيات للحوثية خسائر فادحة خلال المعارك الدائرة هناك ، بعد الاشتباكات المتواصلة مع قوات القبائل مسنودين بجنود الجيش الوطني .