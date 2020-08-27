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قائد عسكري جنوبي يصل مأرب على رأس قوة عسكرية ضخمة للقتال ضد الحوثيين

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر ميدانية أن تعزيزات عسكرية وصلت جبهات مأرب مساندة لقوات القبائل ضد الحوثي على أطراف المحافظة.

 

المصادر أ ضحت أن التعزيزات ضمت قبائل من محافظة شبوة ، وجنود من محور بيحان الذي يقوده اللواء مفرح بحيبح .

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وأكدت المصادر أن التعزيزات انخرطت في صفوف القبائل في مواجهة المليشيات الإنقلابية المدعومة ايرانيا ، في مختلف جبهات مأرب

 

وتكبدت المليشيات للحوثية خسائر فادحة خلال المعارك الدائرة هناك ، بعد الاشتباكات المتواصلة مع قوات القبائل مسنودين بجنود الجيش الوطني .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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