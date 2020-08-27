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مليشيا الحوثي تجدد استهداف منازل المواطنين والمارة بحيس جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

مليشيا الحوثي تجدد استهداف منازل المواطنين والمارة بحيس جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

جددت مليشيات الحوثي سلسة انتهاكاتها للهدنة الأممية في إطار تصعيدها المتواصل جنوب الحديدة، واستهدفت منازل المواطنين والمارة في الطرقات العامة والفرعية بمديرية حيس.

 

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وقالت مصادر محلية، إن مسلحي المليشيا أطلقوا النار من الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 صوب منازل المواطنين بشكل همجي ومتعمد.

 

المصادر ذاتها أضافت أن عناصر مليشيات الحوثي استهدفت المواطنين والمزارعين المارة في الطرقات بمديرية حيس بالأسلحة القناصة، في محاولة منها لإيقاع ضحايا في صفوف المدنيين.  

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