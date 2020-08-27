محلل سياسي يكشف ما وراء تعليق المجلس الانتقالي الجنوبي مشاركته في اتفاق الرياض؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علق المحلل السياسي الجنوبي محمد زيد السعدي، على تعليق المجلس الانتقالي الجنوبي مشاركته في اتفاق الرياض.



وقال زيد في تصريحات خاصة إن المجلس الانتقالي قام بتعليق اتفاق الرياض لعدد من أسباب ذكرها في رسالته التي بعثها ليلة امس للمملكة العربية السعودية راعية الاتفاق، لأجل لفت انتباها بأن هناك عدد من الخروقات المتزايدة والموثقة الميدانية وغير الميدانية من قبل طرف الحكومة الشرعية اليمنية والتي تؤكد عدم التزامها الكامل ببنود اتفاق الرياض، الأمر الذي يعد خرقا للاتفاق باكمله و يجعل هذا المكسب مهدد بالفشل بعد ان بدأ تنفيذه على أرض الواقع، وما تعليق المجلس الانتقالي لاتفاق الرياض إلا دليل على حرصه على تنفيذ الاتفاق بوجه الصحيح دون أي خروقات.

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