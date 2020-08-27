شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح هام من السعودية بشأن استئناف الرحلات الدولية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكدت الخطوط السعودية مجدداً ، على أنه لا تاريخ محدد بعد لموعد استئناف الرحلات الدولية .
وقالت الخطوط السعودية رداً على مغرد عبر حسابها بتويتر، أنه في حال تم إستئناف الرحلات الدولية سيتم الإعلان عن ذلك عبر الموقع الرسمي وقنوات ووسائل التواصل الإجتماعي .
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