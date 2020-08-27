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توضيح هام من السعودية بشأن استئناف الرحلات الدولية

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شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح هام من بشأن استئناف الرحلات الدولية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت الخطوط السعودية مجدداً ، على أنه لا تاريخ محدد بعد لموعد استئناف الرحلات الدولية .

وقالت الخطوط السعودية رداً على مغرد عبر حسابها بتويتر، أنه في حال تم إستئناف الرحلات الدولية سيتم الإعلان عن ذلك عبر الموقع الرسمي وقنوات ووسائل التواصل الإجتماعي .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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