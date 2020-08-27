شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح هام من السعودية بشأن استئناف الرحلات الدولية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت الخطوط السعودية مجدداً ، على أنه لا تاريخ محدد بعد لموعد استئناف الرحلات الدولية .

وقالت الخطوط السعودية رداً على مغرد عبر حسابها بتويتر، أنه في حال تم إستئناف الرحلات الدولية سيتم الإعلان عن ذلك عبر الموقع الرسمي وقنوات ووسائل التواصل الإجتماعي .