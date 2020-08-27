شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو.. الحجم المرعب لقتلى الحوثيين في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اظهر تسجيل مرئي الحجم الحقيقي لضحايا الحوثيين في معارك مأرب الاخيرة . واظهر تسجيل مرئي موكب تشييع عشرات الضحايا وسط العاصمة اليمنية صنعاء. وفي التسجيل المرئي تظهر عشرات السيارات وهي تقل جنازات قتلى الجماعة . Advertisements ولقي العشرات من عناصر الجماعة مصرعهم خلال الهجوم الاخير الذي استهدف محافظة مأرب. ورغم ان الجماعة حاولت التستر على عدد الضحايا الا ان مراسيم التشييع كشفت ذلك.

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