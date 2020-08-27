شكرا لقرائتكم خبر عن فائز بلحاف يناقش مع منظمات المجتمع المدني دورها في توعية الشباب بمكافحة الظواهر السلبية بالمهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن_لميس الأصبحي

ناقش اليوم في مكتبه الأستاذ فائز علي سهيل بلحاف مدير عام مكتب وزارة الشؤون الأجتماعية والعمل بالمهرة مع منظمات المجتمع المدني و المؤسسات الفعالة في مدينة الغيضة و حوف قضايا الشباب والنشئ ومكافحة الظواهر السلبية المنتشرة بين الأطفال والشباب الدخيلة على مجتمع المهرة.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

Advertisements

https://t.me/yemen2saed



و في اللقاء الذي ضم ممثلي المؤسسات والجمعيات النشطة بالمهرة جرى استعراض ابرز الظواهر المنتشرة اهمها تعاطي الممنوعات و أنواع من المخدرات و كيفية استقطاب شباب و صغار بهذا المنزلق الخطير.

و اكد مدير الشؤون الأجتماعية والعمل بالمهرة بضرورة الحد من انتشار هذه الظواهر المزعجة و توعية الابناء من خلال تكثيف برامج التوعية والتثقيف عبر وسائل الإعلام و قنوات التواصل الاجتماعي و المدارس والمعاهد و عبر مراكز التجمعات ومنابر المساجد من أجل التعريف باضرار ومخاطر هذه الممنوعات ومكافحة المخدرات والرذائل وغيرها التي بدات تتفشي بطرق ممنهجة وتقلق السكينة العامة و تهدد أمن و استقرار المجتمع.



و دعا بلحاف توحيد الجهود من قبل منظمات المجتمع المدني وتسخير كافة انشطتها في دعم السلطة المحلية التي تصب في مصلحة الشباب والوقوف في مواجهة هذه الظواهر والقضاء عليه ومحاربة من يروج لها.

و خرج اللقاء بجملة من الخلاصات و المخرجات أكد عليها الحاضرين بإعداد خطط عمل لمواجهة هذه الظواهر

وايجاد آليات فعالة تهدف إلى تنفيذ انشطة متنوعة واشراك كافة شرائح المجتمع.