عـــــاجل : قيادات عسكرية في أبين تفاجئ الجميع وتعلن رفضها لأي توجيهات وتكشف عن تحولات ميدانية وشيكة (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية عن رفض قيادات قوات الجيس في أبين اي توجيهات للتراجع عن مواقع تمركزها في مناطق التماس بمحيط " زنجبار" . وقالت المصادر ان قيادات قوات الجيش في أبين نفذ صبرها وقررت عدم التراجع قيد انملة عن مواقع تمركزها ولن تسمح باستمرار سيطرة الميلشيا الإماراتية على عاصمة أبين والايام القادمة ستشهد تحولات ميدانية تعيد رسم معادلة عسكرية جديدة بالمحافظة .

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