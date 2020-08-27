شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا للمعركة الكبرى.. قوات الحوثي تستعين بلواء " الفاتحين" لإجتياح مدينة مأرب والتحالف يدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة لمساندة الشرعية في معركتها الفاصلة ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر استخبارية عن استقدام قوات الحوثي للواء عسكري جديد مكون من المنشقين عن قوات حراس الجمهورية التابعة للعميد طارق صالح في الساحل الغربي للمشاركة في المعركة الفاصلة بمدينة مأرب عقب وصول تعزيزات عسكرية سعودية ضخمة مأرب شرقي اليمن .

وقالت المصادر إن أفراد لواء المنشقين خضعوا لدورات ثقافية مكثفة فور وصولهم إلى العاصمة صنعاء وتقلوا تدريبات قتالية عاليه وتم تدربيهم على الاقتحامات وحرب المدن والشوارع من قبل خبراء في الجماعة الحوثية وضباط في الحرس الثوري الايراني .

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ولفتت المصادر ، الى أن قوات اللواء تلقت

تسليحًا نوعيا، من قبل الجماعة لتكون رأس حربة في القوات الخاصة الحوثية في معركتها الفاصلة للسيطرة على مدينة مأرب، حيث أشرف على إعدادها وتسليحها كبار خبراء جماعة الحوثي قبل أن تقوم جماعة الحوثي بإرسالهم إلى مأرب استعداد للمعركة الكبرى باجتياح مدنية مأرب .

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وبحسب المصادر ذاتها فإن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، أبدى اهتماما لافتا ومتابعة شخصية لسيرورة إعداد وتجهيز اللواء ، وهو بنفسه من أطلق عليها "لواء الفاتحين"، وتعهد بمنحهم مناصب عسكرية عليا في وزارة الدفاع التابعة لحكومة الحوثيين ، غداة لقاء شخصي جمعه مع قياداتهم.



مشيرة إلى أن ، الحوثي أشاد بدورهم التاريخي والمرتقب، قائلًا: "انتم يا ابناء اليمن أنصار النبي واحفاد الامام علي ، ومثلكم يستحقون أن يكونوا قادة الجيش والامن ورجال السياسة والحرب، ونعول على دوركم في تطهير مأرب واليمن بكاملها من الاحتلال".

وأضافت المصادر أن زعيم الحوثيين أبدى إعجابه بالمهارات القتالية الفائقة التي أظهرها أفراد اللواء أثناء التدريبات، من حيث قدرتهم على المناورة والتعامل مع التضاريس وظروف الحرب، التي نشأوا عليها في البيئة اليمنية .



وبينت المصادر أن معظم مقاتلي كتائب لواء "الفاتحين" يحملون مؤهلات علمية، وقدرة على التعامل مع الأجهزة الحديثة، وهو ما شجع الحوثيين على تجهيزهم _بسخاء_ بالعتاد النوعي وأجهزة اتصالات متطورة، مرتبطة بوحدة عمليات الطيران المسير، والقوة الصاروخية التابعة للجماعة.



وأكدت المصادر أن قوات اللواء ستكون على رأس القوة القتالية الضخمة التي تحشدها وتعدها الجماعة الحوثية استعداد للمعركة الكبرى لإجتياح مدينة مأرب من عدة محاور نظراً لشراستها القتالية، ومهاراتها العالية في الاقتحامات وحرب الشوارع ومعرفتها الجيدة بتضاريس المحافظة ، بالإضافة إلى خبرتهم الطويلة وتمرسهم على القتال في المناطق الصحراوية والجبيلة في وقت واحد .

كما كشفت المصادر أن افراد اللواء تلقوا تدربيهم في صحاري الجوف بالإضافة إلى تدريباتهم السابقة في الساحل الغربي على يد طارق صالح قبل أن استقطبهم الحوثي مؤخرا ودعهم بالمال والسلاح، بخلاف التحالف والشرعية اللذان تعمدا إهمال وتجاهل خطورة ملف المنشقين من قوات طارق وتأثير ذلك على قوات الشرعية لأسباب غير مبررة.



ونوهت المصادر بأن قوات لواء " الفاتحين" مكونة من مقاتلين ذي جهوزية فائقة، ومن أخطر العناصر القتالية وتضم كتيبة لقوات النخبة والقناصين وكتيبة متخصصة في الاقتحامات وحرب الشوارع تلقت تدريبها في الساحل العربي بإشراف من طارق وتمويل إماراتي مباشر بالمال والسلاح قبل أن استحدثها الحوثيون، وقاموا بتشكيلها من المنشقين ممن انضموا مؤخرًا لقوات صنعاء تم تجهيزها للمشاركة في ما معركة اجتياح مدينة مأرب الكبرى.