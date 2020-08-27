شكرا لقرائتكم خبر عن الجبواني يكشف هذا ماسيحدث للمجلس الانتقالي بعد إعلانه الأخير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم وزير النقل المستقيل صالح الجبواني، المجلس الانتقالي الجنوبي عقب إعلان الأخير تعليق مشاركته في مفاوضات الرياض.

وقال الجبواني في تغريدة على "تويتر" إن تعليق الانتقالي مشاركته في مشاورات الرياض يؤكد ماقلناه للأشقاء والدبلوماسيين الأجانب أن المجلس لن ينفذ الاتفاق لأنه جماعة عصبوية مرتبط وجودها بالسلاح والفوضى.

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وأضاف "الانتقالي لا يفقه ممارسة السياسة..وسيذهب بعيداً في ممارسة العنف معتقداً أنه ذاهب لتحقيق أهدافه، لكنه يقود نفسه للسقوط".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، أعلن مساء الثلاثاء تعليق مشاركته في المشاورات الجارية مع الحكومة الشرعية بشأن تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض وتشكيل حكومة ائتلافية.

وأرجع قرار التعليق لأسباب عديدة أبرزها، "استمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات الحكومية في محافظة أبين جنوبي البلاد، وعدم التزامها بوقف اطلاق النار المتفق عليه" . واتهم الانتقالي القوات الحكومية بتنفيذ أكثر من 350 خرقاً موثقاً، أسفر عن سقوط أكثر من 75 ما بين قتيل وجريح من قوات الانتقالي منذ إعلان وقف إطلاق النار في يونيو الماضي، و"استمرار عمليات التحشيد العسكري باتجاه الجنوب.