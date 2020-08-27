عــــــاجل : الان اندلاع معارك هي الاعنف جنوب اليمن (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر ميدانية باشتداد المعارك الضارية بين القوات الحكومية ومليشيا الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في محافظة أبين جنوب اليمن. وبينت المصادر بأن مليشيا الانتقالي الجنوبي حاولت فتح ثغرة في دفاعات القوات الحكومية في محور الساحلي بقطاع الطرية إلا أن القوات الحكومية تصدت لها وألحقت بها خسائر فادحة بعد أن حاولت التقدم عبر محور الساحل. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed

ولفتت المصادر بأن سيارات الأسعاف هرعت لانتشال عشرات الجثث والجرحى والتوجه بهم نحو مشافي زنجبار وعدن بعد أن تكبدت خسائر واضحة في عدد من الأطقم والمدرعات العسكرية. وأكدت المصادر بأن مدفعية القوات الحكومية أسندت القوات المدافعة للتصدي لذلك الهجوم الذي وصف بالغادر محققة إصابات دقيقة في مليشيا الانتقالي الجنوبي . وكانت تعزيزات عسكرية كبيرة للإنتقالي الجنوبي قد وصلت إلى جبهة أبين، بعد الاشتباكات التي اندلعت باكرا، عقب ساعات من إعلان المجلس تعليق مشاركته في المشاورات الجارية لتنفيذ اتفاق الرياض.

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