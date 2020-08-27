شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف عليه.. هذا هو القائد العسكري البارز الذي وصل مأرب على رأس قوة عسكرية ضخمة لمواجهة الحوثي ? والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية أن تعزيزات عسكرية وصلت جبهات مأرب مساندة لقوات القبائل ضد الحوثي على أطراف المحافظة. المصادر أوضحت أن التعزيزات ضمت قبائل من محافظة شبوة ، وجنود من محور بيحان الذي يقوده اللواء مفرح بحيبح . . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وأكدت المصادر أن التعزيزات انخرطت في صفوف القبائل في مواجهة المليشيات الإنقلابية المدعومة ايرانيا ، في مختلف جبهات مأرب وتكبدت المليشيات للحوثية خسائر فادحة خلال المعارك الدائرة هناك ، بعد الاشتباكات المتواصلة مع قوات القبائل مسنودين بجنود الجيش الوطني .

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