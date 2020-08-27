شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : تحذير هام وعاجل لكافة اليمنيين بعد حادثة اليوم المرعبة وسيولٌ جارفةٌ ستصيب هذه المناطق في اليمن خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدّم الخبيرُ الدولي في الفيزياء الفلكية الفلكي اليمني عدنان الشوافي، معلومات هامة توضع القوة القاتلة للسيول وطرق تجنب خطرها، فيما حذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على عدد من المحافظات بالمرتفعات الجنوبية الغربية، خلال الـ 24 ساعة المقبلة، داعياً المواطنين إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية.

وقال الفلكي الشوافي، “لاحظنا الكثير من حوادث غرق جرف السيارات وَالشاحنات في مجاري السيول خلال الأيّام الماضية هناك من داهمته السيول وَلم يكون بيد المواطن حيلة ولكن ليس جميعهم لأن هناك من حاول المغامرة وسط السيول متجاهلاُ قوة الطفو لهذه الظاهرة “.

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وأكّـد الشوافي أن هذه الحوادث ذهب ضحيتها الكثير من الأرواح والسيارات سواء في اليمن في الأيّام الماضية وغيرها في العديد من الدول الأُخرى.

وافاد بأن قوة الطفو هي ظاهرة تحَرّك الأجسام في الموائع (السوائل والغازات) إلى الأعلى إذَا كان محيطها أعلى كثافة منها.

موضحًا بالقول ” إذَا كان لديك سيارة وزنها 2 طن يجب أن تعرف أن معظم السيارات سعتها أكثر من 5 متر مكعب هواء لذلك بمُجَـرّد أن يغمر السيل أقل من منتصف السيارة يصبح وزنها صفر (تطفو فوق الماء) ويجرفها السيل مثل علبه فول فارغة”.

ولفت الخبير الشوافي إلى أن السيول لا تنتظر السيارة حتى تطفو لتجرفها لان هناك عدة قوى فيزيائية أُخرى بجانب قوة الطفو مثل زخم ارتطام السيل بالسيارة ما يجعلها أحياناً تنقلب قبل أن تطفو.

ودعا الجميع إلى أهميّة إدراك أن هذه القوى الجبارة موجودة في السيول، مشدّدًا بأن لا يغتر البعض بأنه يقتني سيارة جديدة ومكتمة وتجيد التفحيطة وَالتخميسة.

مؤكّـداً على أنه كلما كانت السيارة جديدة ومكتمة تصبح أسهل لتسيطر عليها قوة الطفو لذلك يتم تكتيم السفن بعناية شديدة لتسيطر عليها قوة الطفو وَتتحمل عشرات الآلاف من الأطنان ولا تغرق.

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مُشيراً إلى أن السيول بنفس الطريقة وَبنفس القوى تتعامل مع الجسم البشري وَتصبح قاتلة.

وحذر الفلكي عدنان الشوافي وبشدة المواطنين من المغامرة في السيول.

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد، أجواء غير مستقرة إجمالاً يرافقها هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأشَارَ المركز في نشرته التحذيرية، إلى أن أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً ستهطل على مناطق واسعة من المرتفعات الجبلية تكون أكثر غزارة على المرتفعات الجنوبية الغربية من البلاد.

وذكر أن الأمطار ستمتد لتشمل السواحل الجنوبية لمحافظات عدن ولحج والمناطق الداخلية المحاذية لها مع إمْكَانية امتدادها شرقاً إلى الهضاب الداخلية وُصُـولاً إلى هضبة حضرموت وغرباً إلى سهل تهامة وأجزاء من الساحل الغربي.

وحسب المركز من المتوقع أن تشهد أجزاء من المناطق الصحراوية هطول أمطار متفرقة عليها، وتستمر الرياح الموسمية الشديدة على شرق خليج عدن وأرخبيل سقطرى وتعمل على اضطراب البحر شرق الخليج وحول الأرخبيل وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية خَاصَّة في الطرقات والمنحدرات الجبلية.

ونبّه الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن من الرياح الشديدة واضطراب البحر في شرق خليج عدن وحول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.

ولفت المصدر إلى أن كمية الأمطار التي سجلت خلال الـ24ساعة الماضية في محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي إب 13.1، عمران 15.0، السدة 3.9، المعافر 2.6.

كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة خارج نطاق محطات الرصد.