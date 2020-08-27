شكرا لبحثكم عن خبر تحديد موعد عودة لملس إلى عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر صحفية إنه من المتوقع وصول محافظ عدن الجديد احمد حامد لملس إلى مدينة عدن (جنوب اليمن) صباح الخميس. ونقلت صحيفة عدن الغد عن مصدر في مكتب المحافظ قوله إن لمس سيغادر صباح الخميس العاصمة السعودية الرياض باتجاه مدينة عدن

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