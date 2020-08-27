شكرا لبحثكم عن خبر قتيلان و٧ جرحى اثر اشتباكات مسلحة بالمعلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل شخصان واصيب ٧ اخرين مساء الاربعاء اثر اندلاع اشتباكات مسلحة بحي المعلا بعدن. واندلعت الاشتباكات بحي كاسترو الجبل بين مواطنين يتنازعون البسط على اراضي. وقال شاهد عيان لصحيفة عدن الغد ان المواطنين تبادلوا اشتباكا بالاسلحة النارية. Advertisements وخلفت الاشتباكات قتيلين و٧جرحى. ونقل المصابوم الى مستشفى خليج عدن لتلقي العلاج.

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