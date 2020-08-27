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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. مليشيا الحوثي تدفع تعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهات مأرب
الخميس 27 أغسطس 2020
الخليج 365
دفعت مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الأربعاء، بتعزيزات عسكرية كبيرة، إلى جبهات مأرب، استعداد لخوض معركة كبرى.
وقالت مصادر إعلامية، إن مليشيات الحوثي دفعت بلواء "الفاتحين، وهو يضم قوات عسكرية تلقت تدريبات قتالية عالية، وبينهم كتائب من حراس الجمهورية الذي تحالفو مع المليشيات.
وبحسب المصادر فإن أفراد لواء "الفاتحين" خضعوا لدورات ثقافية مكثفة في صنعاء، وتقلوا تدريبات قتالية عالية على الاقتحامات وحرب المدن والشوارع من قبل ضباط في الحرس الثوري الإيراني، قبل أن تقوم المليشيا بتجهيزهم والدفع بهم إلى مأرب تمهيدا لعملية عسكرية كبرى.
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