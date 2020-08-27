اصابة مواطنين اثر سفوط قطار في حديقة السبعين بصنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

وجه أمين العاصمة حمود عُباد، بإغلاق مدينة ألعاب وملاهي حديقة السبعين الخاصة، وإحالة إدارتها للتحقيق، نتيجة خروج قطار الألعاب عن مساره وسقوطه امس الاربعاء ما أدى إلى إصابة عدد من الزوار ممن كانوا على متنه.

كما وجه أمين العاصمة خلال زيارته للحديقة، بتشكيل لجنة فنية وإدارية تضم الجهات المعنية، للتحقيق في الحادث، ودراسة وتقييم نسبة توفر اشتراطات الأمن والسلامة وإجراءات الصيانة الدورية والتأكد من سلامة كافة الألعاب.

وأكد أنه لن يتم فتح حديقة الألعاب الخاصة في السبعين إلا بعد أن تستكمل فيها كافة اشتراطات وإجراءات الأمن والسلامة والصيانة الفنية بنسبة 100 بالمائة، والتأكد من سلامة جميع الألعاب والمرافق بالحديقة.

وشدد أمين العاصمة، على الإدارة العامة للحدائق بالأمانة عدم التهاون مع المخالفين والمستهترين بأرواح المواطنين، واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أي مخالف أو غير ملتزم باشتراطات الأمن والسلامة، وإغلاق أي حديقة مخالفة.