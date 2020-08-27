عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. انهيارات صخرية تقطع الطرق في تعز وتهدد بتدمير 62 منزلا

الخميس 27 أغسطس 2020

الخليج 365

أفادت مصادر محلية بأن إنهيارات صخرية، في عزلة الشراجة بمديرية جبل حبشي غربي تعز، تسببت بقطع طريق قريتي "المشجب وصهبة" وتهدد بتدمير 62 منزلا.



واوضحت المصادر ان الأمطار الغزيرة التي هطلت على قرى عزلة الشراجة، خلال الأيام الماضية، تسببت بتساقط الصخور والحجارة وتشقق للجبل المطل على منازل المواطنين، ما أدى إلى قطع الطرق الفرعية لتلك القرى وألحق اضرارا بالمحاصيل الزراعية.

واضافت ان "هناك نحو 12 منزلًا في قرية "الشرج" بعزلة الشراجة معرضة للدمار كليًا، حال تجدد تساقط الصخور من المرتفعات الجبلية، فيما يتواجد نحو 50 منزلًا من قريتي "المشجب وصهبة" معرضة هي الأخرى للدمار، حال تزايد تشقق الجبل بسبب هطول الأمطار".

Advertisements

وأكدت المصادر أن أهالي القرى جميعهم يعانون ظروفًا إنسانية صعبة وانهم اضطروا للنزوح إلى خارج القرية والسكن في مخيمات للنازحين، والبعض منهم لجأوا إلى السكن في الكهوف لعدم إمتلاكهم المال".

وحذرت المصادر في إمكانية حدوث كارثة إنسانية في حال تجدد سقوط الصخور والحجارة وإنزلاق أجزاء من الجبل على منازل المواطنين.

وطالب الأهالي، وفقا للمصادر، المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في المجال الإنساني والجهات المعنية بالمحافظة بسرعة تقديم الدعم للأسر النازحة، وإيجاد حل للأسر التي قد تسقط عليها الصخور حال هطول الأمطار خلال الفترة المقبلة".

والأثنين الماضي توفى مواطنين اثنين، وإصيب ثلاثة أخرون، أثنان منهم في حالة خطيرة، جراء تلقيهم صاعقة رعدية، في ذات المنطقة.

وتعيش مناطق يمنية في محافظات عدة اوضاعا مماثلة حيث تسببت الصخور نتيجة الامطار بسقوط ضحايا وخسائر مادية.

وخلال الاشهر الماضية تجاوز عدد ضحايا الامطار باليمن 270 قتيلا.