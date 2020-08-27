شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يوجهون باغلاق حديقة السبعين واحالة القائمين عليها الى التحقيق عقب سقوط قطار واصابة عدد من الزوار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه أمين العاصمة صنعاء المعين من قبل الحوثيين حمود عُباد، بإغلاق مدينة ألعاب وملاهي حديقة السبعين الخاصة، وإحالة إدارتها للتحقيق، نتيجة خروج قطار الألعاب عن مساره وسقوطه امس ما أدى إلى إصابة عدد من الزوار ممن كانوا على متنه. كما وجه حمود عباد خلال زيارته للحديقة، بتشكيل لجنة فنية وإدارية تضم الجهات المعنية، للتحقيق في الحادث، ودراسة وتقييم نسبة توفر اشتراطات الأمن والسلامة وإجراءات الصيانة الدورية والتأكد من سلامة كافة الألعاب. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: فيديو جديد للسعودية أمل الشهراني يثير الجدل بعد ظهورها العاري على الشاطئ السعودية الهاربة رهف القنون .. تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة) ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها Advertisements شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة) كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وأكد أنه لن يتم فتح حديقة الألعاب الخاصة في السبعين إلا بعد أن تستكمل فيها كافة اشتراطات وإجراءات الأمن والسلامة والصيانة الفنية بنسبة 100 بالمائة، والتأكد من سلامة جميع الألعاب والمرافق بالحديقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون : يوجهون باغلاق حديقة السبعين واحالة القائمين عليها الى التحقيق عقب سقوط قطار واصابة عدد من الزوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.