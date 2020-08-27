الحوثيون : يتوعدون باجتياح مأرب خلال ساعات .. ويدفعون بتعزيزات كبيره إلى الجبهات المشتعلة في والجوف والبيضاء

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عدن - ياسمين التهامي - توعدت جماعة الحوثي ، الأربعاء، باجتياح مارب والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، خلال الساعات القادمة. جاء ذلك على لسان إعلاميو ونشطاء جماعة الحوثي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: فيديو جديد للسعودية أمل الشهراني يثير الجدل بعد ظهورها العاري على الشاطئ السعودية الهاربة رهف القنون .. تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة) ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة) Advertisements كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وقال القيادي الحوثي إبراهيم جحاف، إن جماعة الحوثي دفعت بتعزيزات كبيره إلى الجبهات المشتعلة في مارب والجوف والبيضاء. وتوعد جحاف في تغريدة له على تويتر، بأن جماعة الحوثي ستحقق انتصارات كبيره خلال الساعات القادمة. وكانت مصادر متعددة قالت إن جماعة الحوثي دفعت بلواء الفاتحين إلى مأرب استعدادا للمعركة الفاصلة.

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