شكرا لمتابعة خبر عن المتحدث الرسمي باسم الانتقالي .. يكشف آخر المستجدات الميدانية للمعارك المشتعلة في أبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيآ في محافظة أبين (جنوب اليمن)، عن آخر المستجدات الميدانية للمعارك في المحافظة.

وقال محمد النقيب المتحدث باسم مليشيا الانتقالي، إن مختلف الجبهات القتالية بأبين تشهد معاك عنيفة في هذه الأثناء، بين قوات الجيش الوطني، ومليشيا الانتقالي.

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وأضاف في تغريده له على تويتر: في هذه الاثناء تشهد جبهة ابين اشتباكات على اكثر من قطاع.

وأشار إلى ان قوات المجلس الانتقالي تشن في الأثناء هجوم واسع وضربات مركزة ودقيقة على مواقع الجيش الوطني في مختلف جبهات أبين. ‏

وفي وقت سابق، أكدت مصادر ميدانية، أن جبهات محافظة أبين، تشهد معارك عنيفة، بمختلف أنواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وتبادل للقصف المدفعي بين الجيش ومليشيا الانتقالي.

وتمكنت قوات الجيش الوطني، من التصدي لهجوم شنته مليشيا الانتقالي، حاولت من خلاله فتح ثغرة في دفاعات القوات الحكومية في محور الساحلي بقطاع الطرية.

وبحسب المصادر فإن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وتدمير واحتراق آليات عسكرية تابعة للانتقالي. وكانت تعزيزات عسكرية كبيرة للإنتقالي الجنوبي قد وصلت إلى جبهة أبين، بعد الاشتباكات التي اندلعت باكرا، عقب ساعات من إعلان المجلس تعليق مشاركته في المشاورات الجارية لتنفيذ اتفاق الرياض.