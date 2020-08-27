شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ططوة المطيري..كويتية متحولة جنسيًا ادخلتها الشرطة في سجن الرجال فحدث لها ما لم يخطر على بآل أحد.. شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حاز مقطع فيديو ظهرت فيه مواطنة كويتية متحولة جنسيًا، على تفاعل الكثير من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي معها، حيث ادعت تعرضها للاغتصاب في محبسها من جانب بعض رجال الشرطة.

وبحسب ما قالته المواطنة في حساب عبر تطبيق “سناب شات” باسم ططوة المطيري وهي تبكي أنها وضعت في سجن الرجال بالكويت بسبب تحولها جنسيًا وهو ما يجعلها تتعرض للاغتصاب مطالبة بوضعها في سجن النساء.

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• ططوة المطيري..كويتية متحولة جنسيًا ادخلتها الشرطة في سجن الرجال فحدث لها ما لم يخطر على بآل أحد.. شاهد الفيديو

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واستطاع اسم ططوة المطيري أن يتصدر حديث المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصعد لقائمة التريند بشكل سريع كما دشّن مغردون تعاطفوا معها هاشتاج #ططوه_تستحق_الحريه بسبب الفيديو الذي طالبت فيه متابعيها أن يصلوا لها بسبب تحولها الجنسي، فقالت: “أبيكم تسجدولي عشان قلبت”.

وأضافت ططوة قائلة: “أتعرض للاغتصاب بالسجن من رجال كبار .. لما تسجنوني سجن الرجال وتجيبون علي رجال شرطة يتعسسون على أنا ويش ذنبي.. ليس تقطوني سجن الرجال ما أحب سجن الرجال كله تحرش ونبيكم تدرون ليش تقطوني ليش تعزلوني ليش تقطوني بهالرجال متر في متر وبرد”.

واستطردت ططوة المطيري : “عشان أنا بنية .. أنا الله خلقني بنية .. وأنا بدفع فلوس الدنيا عشان أبقى رجال طبيعي ليش تسون فيني كده”، مؤكدة أن هناك حالة شبيهة بها كانت بنية كذلك وبسبب ما حدث لها انتحرت وتم التكتم على الأمر -حسبما ذكرت.

وضجّت مواقع التواصل بوسمي #ططوه_المطيري #ططوه_تستحق_الحريه حيث تعاطف الكثيرون مع ططوة المطيري بينما وقف ضدها البعض الآخر، إذ كتب أحد الحسابات قائلًا: “كارثه ان نطالب بحماية الاشخاص من الافراد الذين يفترض بهم حمايتهم #ططوه_المطيري”.

بينما أضاف حساب مجتمع الميم العربي اسم هذه المواطنة وقال إنها تدعى مها المطيري مطالبًا بالتجمع لحمايتها وكتب الحساب: “#ططوه_المطيري مها المطيري مواطنة كويتية عابره جنسياً عانت من اضطهاد الشرطة الكويتيه وقررت أن تسلم نفسها لهم! يجب علينا كمجتمع الميم العربي حمايتها نرجو الجميع التغريد بالهاشتاقين”.

وطالبت إحدى المحاميات مساعدتها في الوصول إلى ططوة المطيري مؤكدة أنها تعتزم الدفاع عنها بدون مقابل، وكتبت المحامية التي تدعى شيخة سلمان قائلة: “بليز اي احد يعرف يوصل لها يقول لها اني مستعدة اكون محاميتها و اني اكون معاها وامثلها امام جميع ادارات وجهات الدولة؛ بليز اللي يعرفها خلوها تتواصل معاي #ططوه_تستحق_الحريه #ططوه_المطيري”.