شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بقذائف الهاون.. مليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بقذائف الهاون.. مليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية جنوب الحديدة الخميس 27 أغسطس 2020 Advertisements الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الانقلابية، بمختلف القذائف المدفعية الثقيلة، الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوبي الحديدة، غربي البلاد.

وذكرت مصادر محلية أن المليشيا قصفت بقذائف الهاون الثقيل عيار 120، هز دوي انفجارها الأحياء السكنية المكتظة بالمواطنين وأجزاء واسعة من الأحياء الشرقية والشمالية التي طالها القصف والواقعة في أطراف مركز المدينة. وأضاف المصدر أن القصف الحوثي، أحدث حالة من الذعر والخوف في أوساط المواطنين والنازحين القاطنين بأطراف المدينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بقذائف الهاون.. مليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.