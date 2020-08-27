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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإرياني: ميليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة وجهان لعملة واحدة

الخميس 27 أغسطس 2020

الخليج 365

أدان وزير الاعلام معمر الارياني واستنكر بأشد العبارات قيام عناصر تنظيم القاعدة "الارهابي" بتفجير مبنى المركز الصحي الذي يقدم خدماته الطبية لعشرات الآلاف من ابناء مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء من النساء والأطفال والشيوخ، بعد 11 يوماً من جريمة إعدام طبيب الأسنان في المركز مظهر اليوسفي بشكل وحشي.

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‏وقال وزير الإعلام "أن قيام تنظيم القاعدة الارهابي بتفخيخ وتفجير المركز الصحي في مديرية الصومعة، على طريقة المليشيا الحوثية المدعومة من ايران في تفجير المصالح العامة والخاصة ومنازل خصومها من قيادات الدولة والأحزاب السياسية والعسكريين والمشائخ، تؤكد حقيقة أن ‎الحوثي والقاعدة وجهان لعملة واحدة".

‏وأضاف الإرياني "أن مليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة تختلفان في الايدلوجيا العقائدية ويتفقان في الهدف والأسلوب، من ارساء نظام الولاية ودولة الخلافة، ورفع الشعارات الكاذبة وتجنيد الاطفال، وارتكاب الجرائم والانتهاكات، وتكفير من يختلف معهم، وتدمير البنية التحتية، واستهداف المصالح الدولية".