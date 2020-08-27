شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقاتلات التحالف تخلف قتلى في صفوف مليشيا الحوثي وتدمر 3 أطقم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقاتلات التحالفتخلف قتلى في صفوف مليشيا الحوثي وتدمر 3 أطقم الخميس 27 أغسطس 2020 الخليج 365 لقي عددا من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم، الأربعاء، إثر غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).

Advertisements وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مقاتلات التحالف دمرت 3 أطقم تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة النضود شرقي مدينة حزم مركز محافظة الجوف. وأشار إلى مصرع جميع من كانوا على متنها. ويخوض الجيش اليمني منذ أيام معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي في جبهات نهم وصنعاء والجوف والبيضاء، وكبدها خسائر كبيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تخلف قتلى في صفوف مليشيا الحوثي وتدمر 3 أطقم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.