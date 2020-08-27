الزبيدي يؤكد ضرورة معالجة الملفات التي أشار إليها المجلس الانتقالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الزبيدي يؤكد ضرورة معالجة الملفات التي أشارإليهاالمجلس الانتقالي

الخميس 27 أغسطس 2020

الخليج 365

أكد رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي ضرورة معالجة الملفات التي أشارت إليها الرسالة الأخيرة التي وجهت إلى السعودية بوصفها الراعية لاتفاق الرياض.



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وأعلن المجلس في الرسالة تعليق المشاركة في المشاورات الجارية مع الحكومة اليمنية لتنفيذ بنود اتفاق الرياض.

وقال الزبيدي خلال لقاء افتراضي مع السفير البريطاني مايكل ارون إن الرسالة ”جاءت بعد مخاطبات عديدة موجهة للتحالف العربي، بخصوص عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته والاتفاقات المعلنة، واستمراره في الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، وعمليات التحشيد المتتالية من قبله“.

وشدد الزبيدي على تمسك المجلس الانتقالي بتنفيذ اتفاق الرياض ”دون انتقائية، وإلزام الطرف الآخر بتنفيذ ما نص عليه الاتفاق، دون الانتقاص من حق الجنوبيين في العيش الكريم“.