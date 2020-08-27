طيران العدو السعودي يشن 26 غارة على محافظتي مأرب والجوف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات شن طيران العدوان السعودي الأربعاء 26 غارة على مناطق متفرقة بمحافظتي مأرب والجوف. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 11 غارة على مديرية صرواح بمأرب. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثمان غارات على مديرية خب والشعف بالجوف. وكان طيران العدوان قد شن في وقت سابق، سبع غارات على مديريتي الماهلية والعبدية بمأرب.

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