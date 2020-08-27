شكرا لمتابعة خبر عن العاصمة صنعاء : توجة تنبيه هام للمواطنين بإخلاء منازلهم والبحث عن سكن بديل بأقصى سرعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد العاصمة صنعاء هذه اللحظات، امطار متوسطة إلى غزيرة، نجم عنها تدفق للسيول وعرقلة حركة السير في الشوارع بعدد من مناطق العاصمة.

ورافق الامطار التي شهدتها صنعاء خلال الأسابيع الماضية، تدفق كثيف للسيول، حيث تجمعت في منطقة السائلة احد الطرق الرئيسة في العاصمة صنعاء، سيول متدفقة بشكل كبير شلت معها حركة السير تماما، وسط تحذيرات للسائقين من دخولها.

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هذا ونبه عدد من الفلكيون وخبراء في الفيزياء المواطنين أخذ الحيطة والحذر من احتمال أن يصل حجم السيل في سائلة صنعاء الى ثلاثة أضعاف ما تستوعبه ما قد يعرض البيوت القريبة من السائلة لجرف السيول.

وطالب الفلكيون سكان المنازل القريبة من سائلة صنعاء اخذ الحيطة والحذر والبحث عن بدائل للسكن وإخلاء المنازل حال وصل منسوب السيل الى مستوى اضعاف ما تستوعبه السائلة تفاديا لجرف للبيوت والمنازل المطلة على سايلة صنعاء .