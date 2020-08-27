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عدن - ياسمين التهامي - الجيش يحرر مواقع استراتيجية بقانية وبن عزيز يقول: ماضون في المعركة حتى إنهاء الانقلاب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت قوات الجيش اليوم الأربعاء من تحرير مواقع عسكرية استراتيجية جديدة في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء (وسط اليمن). وقال قائد اللواء 117 مشاة العميد أحمد النقح "أن القوات الحكومية حرروا عدد من المواقع العسكرية والمرتفعات الاستراتيجية في عدة محاور بجبهة قانية، إثر هجوم نوعي بدعم من طيران تحالف دعم الشرعية". وأضاف في تصريح نقله موقع الجيش "سبتمبر نت"، أن المعارك العسكرية التي تخوضها قوات الجيش ما تزال مستمرّة وسط تقدم مستمر، لافتا "إن الميلشيات تكبّدت خسائر كبيرة وفادحة في الأرواح والمعدّات". وأشار "أن مقاتلات التحالف نفذت غارات جوية دقيقة واستهدف المواقع العسكرية والتعزيزات الواصلة لميلشيات الحوثي". وقال اللواء النقح "إن القوت الحكومية هم عازمة على مواصلة التقدّم الميداني والعسكري نحو تحرير محافظة البيضاء وكامل تراب الوطن من المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران". من جانبه قال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز "أن القوات المسلحة ماضية في المعركة المصيرية حتى إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة". وأضاف: "أن قوات الجيش تخوض أقدس معركة في تاريخ اليمن من أجل أمن واستقرار وهويّة اليمن ضد أبشع حركة عنصرية إرهابية مدعومة من إيران"، جاء ذلك خلال استقباله خريجي القوات المسلحة من روسيا. وأشار بن عزيز "أن هذه المعركة معركة الجميع ضد الأطماع الفارسية في اليمن والمنطقة وضد كل من يريد الإضرار باليمن واستقراره والإضرار بالمصالح الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

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