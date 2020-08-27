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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. فاصل كروي رائع لنيمار مع نجله (فيديو)

وأظهر النجم البرازيلي خلال الفيديو لمحة مهارية رائعة. وحصد الفيديو أكثر من 5 ملايين مشاهدة بعد ثلاث ساعات فقط على نشره. كما نشر نيمار العديد من الصور والفيديوهات عبر خاصية "الستوري". نشر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي البالغ 28 عاما، اليوم الأربعاء، فيديو جديدا عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام". ويظهر في الفيديو نيمار أثناء قضائه إجازته الصيفية في أحد منتجعات جزيرة إيبيزا الإسبانية يقوم بتدريب نجله البالغ 9 أعوام على تنطيط الكرة بالرأس.وأظهر النجم البرازيلي خلال الفيديو لمحة مهارية رائعة. وحصد الفيديو أكثر من 5 ملايين مشاهدة بعد ثلاث ساعات فقط على نشره. كما نشر نيمار العديد من الصور والفيديوهات عبر خاصية "الستوري".

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