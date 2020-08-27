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عدن - ياسمين التهامي - إنهاء تمرد تدعمه الإمارات بتعز ضد قائد يمني عينه منصور !

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جديد اب برس

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"عربي21" من مصدرين يمنيين أن قائد اللواء 35 مدرع دخل مقر قيادة المعسكر للمرة الأولى منذ تعيينه في تموز/ يوليو الماضي، بقرار من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وأفاد المصدران في تصريح خاص لـ"عربي21"، فضلا عدم ذكر اسميهما، بأن قائد اللواء 35 مدرع، عميد ركن، عبد الرحمن الشمساني، وصل إلى مقر قيادة اللواء في مدينة العين، بمديرية المواسط، جنوب محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، بعد منعه من قبل متمردين مدعومين من الإمارات، عقب تعيينه في المنصب. وقال المصدران، أحدهما مسؤول بالجيش، إن التمرد الذي كان يقوده عسكريون تمولهم أبوظبي على قرار تعيين العميد الشمساني، خلفا لقائد اللواء السابق، عميد ركن، عدنان الحمادي، اغتيل أواخر العام 2019 على يد شقيقه في 8 تموز/ يوليو الماضي، انتهى. وأكد المصدر العسكري أن التمرد في مديريات الحجرية بالريف الجنوبي الغربي من تعز يلفظ أنفاسه الأخيرة، عقب تسلم قائد اللواء 35 الجديد مقر قيادته في المواسط الواقعة أيضا بالريف الجنوبي من المحافظة. جاء ذلك بعد يوم من إحكام قوات حكومية على الطريق الرابط بين مدينة تعز (المركز الإداري)، والمديريات الجنوبية والغربية، ونقاط عسكرية كان يتمركز فيها متمردون من اللواء 35 مدرع، وصولا إلى مدينة النشمة، بمديرية المعافر جنوبي المدينة. ويتهم عسكريون يمنيون الإمارات بالسعي إلى إسقاط مناطق جنوب تعز في يد قوات موالية لها، على غرار ما فعلته غربا بتمكين قوات طارق صالح من مدينة المخا (المنفذ البحري لتعز). ويعاني اليمن للعام السادس حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014. فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.