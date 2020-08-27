شكرا لقرائتكم خبر عن للتو 3 غارات لطيران العدوان على صعدة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements رات لطيران العدوان على صعدة شن طيران العدوان السعودي 3 غارات على مديرية الصفراء بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات منطقة آل عمار بمديرية الصفراء.

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