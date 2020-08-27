شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جدل واسع في السعودية بعد عرض هذة الفتاة الحسناء 5 مليون سعودي لمن يتزوجها ويسكن معها في فلتها .. والمفاجأة بالشرط الغريب الذي وضعته لمن يريد التقدم لها ..شاهد الصور والتفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اثارت فتاة سعودية موجة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلانها عن عروضها كبيرة لمن يريد التقدم لها والزواج منها .

وقال وسائل اعلام خليجية أن اافتاة السعودية (ن.م.ع) عرضت 5 مليون ريال سعودي لمن يتزوجها ، واوضحت أن هاجس الزواج هو ما يؤرقها خصوصا بعد فشل زواجها الاول بسبب جشع زوجها السابق وطمعه وحبه للمال .

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• جدل واسع في السعودية بعد عرض هذة الفتاة الحسناء 5 مليون سعودي لمن يتزوجها ويسكن معها في فلتها .. والمفاجأة بالشرط الغريب الذي وضعته لمن يريد التقدم لها ..شاهد الصور والتفاصيل

• بالفيديو : فضيحة أخلاقية صادمة للفنان كاظم الساهر مع معجبة فلسطينية .. حاولت اقناعة أنها متزوجة لكنه لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فحدث مالم يكن بالحسبان ..شاهد

• الفنانة ياسمين صبري تصاب بالجنون بعد تسريب فيديوهات اباحية لزوجها رجل الاعمال "احمد ابو هشيمة" ..شاهد الفيديوهات التي تم تسريبها

• " نورا " إبنة الفنان محمد عبده تهين سائقها الخاص لسبب تافه ..شاهد كيف عاقبها والدها بطريقة مفاجئة لم يتوقعها أحد !!

• إبنة الفنانة هيفاء وهبي في ظهور جديد لم يتخيله أحد .. خطفت الانظار واذهلت الجميع بجمالها الشديد ..شاهد

• بعد اقل من شهر على زواجها ..إعلامية سعودية شهيرة تسرب مقطع اباحي مع زوجها ، وموجة غضب تجتاح مواقع التواصل السعودية ..شاهد

Advertisements

• تسريب فيديو للفتاة المحجبة التي شاركت في برنامج "ذا فويس" على قناة MBC واذهلت لجنة التحكيم بجمالها الخارق .. الفنان محمد حماقي لم يستطع تمالك نفسه امامها فحدثت الفضيحة على المسرح ..شاهد

• شاهد ..من هي الفنانة المثيرة التي تمنى الزعيم " عادل إمام " أن يحط رأسه على صدرها .."فيديو "

• تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد

• من جديد : الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون تنشر صور جريئة وفاضحة وتتجاوز كل الخطوط الحمراء ..ظهرت بدون ملابس داخلية وتعمدت إظهار "مناطقها الحساسة" ..شاهد

• لم تشهد مثله المملكة من قبل : حفل طلاق أميرة في السعودية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ..والمفاجاة بالملابس التي ارتدتها ..شاهد الفيديو

• شاهد الأمير السعودي الذي خطف قلوب الفتيات بوسامته الساحرة واصبح فتنة النساء بالسعودية... (صور)

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------



وأضافت في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، يوم أمس : لايهمني في الوقت الحالي كون الزوج يبحث عن مالي أولا فأنا أبحث عن رجل يقدر العشرة الزوجية وواجباتها.. فأنا على استعداد ان اتزوج شاب و أدفع له 5 ملايين ريـال ويسكن معي في فيلتي الخاصة.



ولم يتسنى لنا التأكد من حقيقة التغريدة وما اذا كانت فتاة حقيقية تقف وراء العرض ، أم أنه حساب مزيف ووقعت وسائل الاعلام في فخ تزييفه واشاعاته .

يشار إلى أن مثل هذة الأخبار كانت قد انتشرت خلال السنوات الماضية بشكل كبير ، لكنها مالبثت أن اختفت بعد أن عرف المتابعين أنها مجرد اشاعات مزيفة يهدف مطلقوها إلى البحث عن الشهرة وتقوية حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، او رفع زوار منتدياتهم ومواقعهم الالكترونية .