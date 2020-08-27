حضرموت: تواصل الاحتجاجات المنددة بانقطاع الكهرباء بـ"المكلا" والأمن يتدخل

شهدت، مديريات المكلا، احتجاجات مستمرة منذ ثلاثة أيام؛ بسبب انهيار منظومة التيار الكهربائي.

وقال سكان محليون لـ"يمن شباب نت"، "إن قوات الأمن، تدخلت بعد استمرار المظاهرات المناهضة، ضد السلطة بحضرموت".

وأشار السكان، إلى أن المحتجين طالبوا محافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني، بأسباب الانهيار والإنطفاءات المتكررة، التي وصلت لأربع ساعات طفي مقابل ساعتين تشغيل.

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وقطع المحتجين، الشوارع والطرقات العامة، بأحراق إطارات السيارات، ورمي الحجارة، بغرض إعاقة الطريق.

وردد المتظاهرين هتافات، تندد بتردي خدمة التيار الكهربائي بقولهم، "بغينا كهرباء ما بغينا شيء سرقة".

وتأتي هذه الاحتجاجات للتعبير عن غضب أبناء ساحل حضرموت، بعد تردي الكهرباء وإعلان رسمي من المؤسسة العامة للكهرباء، ببرنامج التشغيل الذي جاء بأربع ساعات طفي مقابل ساعتين تشغيل فقط.

