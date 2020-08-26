سياسي تركي معارض ل"اليمن العربي": اكتشافات اردوغان الأخيرة فقاعة للتغطية على فشله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

سيد مصطفي



قال أحمد فرهاد أحمد، القيادي في حزب الشعوب الديمقراطي، وهو الحزب الثالث في تركيا، أنه ليست المرة الاولى التي يقول اردوغان انه تم اكتشاف غاز و بترول ولكن هذا دوما يكون قبل انتخابات.

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وأكد فرهاد ل"الخليج 365"، أن هناك انتخابات مبكرة في البلاد، فخلال شهر واحد قام اردوغان بعدة اعمال كان قد يعارضها من قبل مثلا تحويل معبد ايا صوفيا الى جامع فقبل سنة كان يقول من يتكلم عن تحويل ايا صوفيا الى جامع هو مجنون لا يعرف بالسياسة اي شي اذا حولنا ايا صوفيا الى جامع فكيف سيكون مصير جوامعنا في اوربا و لكن حولها اليوم الى جامع لماذا ؟

واضاف القيادي في حزب الشعوب الديمقراطي، أنه قبل تسع اشهر قال المرشح عن رئاسة الامريكية جون بايدن بأنه عندما ينتخب في انتخابات سيقوم بدعم معارضة تركيا من اجل اسقاط اردوغان، فأين كانت الحكومة منذ تسعة اشهر لماذا اليوم تلفزيونات الداعمة لاردوغان يقوم بنشر هذا الاخبار تعلم، لماذا كي يقول لشعب انظروا فأمريكا تعمل مع معارضة من اجل اسقاطي.

وبين فرهاد، أن اكتشاف بترول قبلها بثلاثة كتبت على موقع تويتر الخبر سيكون واضح سيقول السيد اردوغان بأنه اكتشف بترول و غاز و الماس فعلا كان خبر هذا لأنه حفظ ما سيقوله اردوغان عندما يقترب انتخابات نشم طبعا راحة انتخابات مبكرة طبعا في رأي شخصي ايضا ان ما قاله اردوغان بأنه اكتشف غاز في البحر الاسود قد يكون خطوة من اجل الانسحاب من غرب المتوسط لانه اذا انسحب فورا فأن شعب سيقول لماذا انسحبت لذلك قد تكون حجة من اجل انسحاب من غرب المتوسط.