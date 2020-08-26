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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة سير العمل في محكمة حريضة الابتدائية ومؤسسة كهرباء وادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش لقاء عقد بمدينة سيئون محافظة حضرموت ، اليوم ، برئاسة وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ، سير العمل في محكمة حريضة الابتدائية ، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجههم والاحتياجات المطلوبة .
واستعرض اللقاء الذي ضم مدير عام مديرية حريضة بندر باعشر ورئيس محكمة استئناف سيئون القاضي محمد سبتي ورئيس نيابة استئناف سيئون القاضي عبدالناصر سنكر ورئيس محكمة حريضة الابتدائية القاضي عبدالله بلفقيه ، عدد من التحديات والسبل الكفيلة للتغلب عليها وايجاد الحلول السريعة لتتمكن من أداء نشاطها وعملها بالصورة المطلوبة.
وأكد وكيل المحافظة المساعد اهتمام قيادة السلطة المحلية بملف القضاء ، وتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للسلطة القضائية وفق الإمكانيات المتاحة إدراكا منها بأهمية الدور الذي تلعبه في ترسيخ الاستقرار والحفاظ على الأمن في المنطقة..منوها الى أهمية تعزيز التعاون والارتقاء بالعمل نحو الأفضل ، مثمنا الجهود المبذولة في ظل ظروف استثنائية ومعقدة.
كما ناقش وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ،عدد من المواضيع المتعلقة بمشاريع الكهرباء والجهود الرامية لحل كافة الاشكاليات التي تواجه سير عمل مؤسسة الكهرباء وفق الإمكانيات المتاحة .
وفي اللقاء الذي حضره عدد من المختصين استعرض مدير عام مؤسسة كهرباء وادي حضرموت المهندس عبدالقادر الجنيد الجهود التي تبذل في سبيل الحفاظ على المنظومة الكهربائية واستقرارها بشكل نسبي وتطويرها من خلال تنفيذ عدد من المشاريع بدعم من السلطة المحلية بوادي حضرموت ، مشيرا الى جملة من التحديات والعوائق المختلفة التي تواجه أداء المؤسسة .
وأكد اللقاء على ضرورة دعم ومساندة المؤسسة لتجاوز أي تحديات ، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها ستسهم في الارتقاء بأداء المؤسسة وتحسينها بما يواكب متطلبات المرحلة ، الى جانب البحث عن حلول مستدامة تضمن استقرار وديمومة هذه الخدمة للمواطنين .
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