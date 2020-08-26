أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاربعاء الموافق 26 أغسطس 2020 وهي كالتالي :

قصف متبادل بين المشتركة والمليشيا في محور الضالع https://www.elyamnelaraby.com/497388/ التحالف يقصف تجمعات للمليشيا في صعدة https://www.elyamnelaraby.com/497393/ العطاس ينفي تصريحاته المنسوبه إليه حول هجومه على الإمارات والسعودية https://www.elyamnelaraby.com/497401/ المليشيا تدفن جثامين 172 قتيلاً من عناصرها بينهم 49 قيادياً خلال أسبوع (أسماء) https://www.elyamnelaraby.com/497402/ محافظ حضرموت يلتقي مدير عام مديرية الشحر Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/497403/ شاهد.. البحسني يقوم بزيارة تفقدية في انحاء مدينة المكلا https://www.elyamnelaraby.com/497410/ بن عزيز: القوات المسلحة ماضية في المعركة المصيرية حتى إنهاء الانقلاب https://www.elyamnelaraby.com/497411/ بن بريك: علاقتنا بالسعودية متينة جدا https://www.elyamnelaraby.com/497414/ الحوثيون والإخوان والقاعدة.. عشر ايام من الجرائم المتوحشة https://www.elyamnelaraby.com/497427/ الزبيدي يناقش مع السفير البريطاني مستجدات الوضع السياسي في مشاورات إتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/497451/

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