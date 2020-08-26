شكرا لمتابعة خبر عن تعزيزات سعودية كبيرة .. لمحافظة مأرب قبيل المعركة الكبرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر عسكري إن تعزيزات عسكرية كبيرة ، وصلت إلى محافظة مأرب (شرقي اليمن)، دعماً لقوات الجيش الوطني، قادمة من الأراضي السعودية.

وأوضح المصدر ، أن عربات عسكرية ودبابات وصلت إلى محافظة مأرب اليوم الاربعاء ، عبر منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والسعودية قادمة من الأراضي السعودية.

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وأشار المصدر إلى أن التعزيزات العسكرية السعودية وصلت إلى معسكر التحالف العربي بمأرب.

وبحسب المصدر، دفع التحالف بتعزيزات عسكرية إلى مأرب بهدف استعادة ستعادة المواقع التي خسرها الجيش الوطني بعد إعلان وزارة الدفاع انسحابا وصفته بالتكتيكي من بعض مواقعها في جبهة نهم.

وتزامن وصول التعزيزات مع معارك عنيفة بين الجيش الوطني ومسلحي جماعة الحوثيين في جبهات الجوف ونهم ومأرب منذ قرابة الأسبوعين.